الجونة: اتحاد الكرة أخطرنا بإقامة مواجهة الأهلي في موعدها بشكل طبيعي

كأن بيان الأهلي لم يكن، اتحاد الكرة يرفض تأجيل المباراة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى نادي الجونة، لإخطاره بإقامة مواجهة الأهلي المقبلة في موعدها المحدد مسبقًا، رافضًا تأجيل اللقاء بناءً على طلب مسؤولي الأحمر.

المباراة من المقرر أن تقام في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويرفض مسؤولو القلعة الحمراء خوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة أمام الزمالك، والذي تم تأجيله لوقت لاحق، بعدما رفض الأمن إقامته أمس السبت.

وقال نادر شوقي؛ رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة شؤون الكرة في نادي الجونة، خلال تصريحاته لموقع "في الجول": "تلقينا خطابًا من اتحاد الكرة برفض تأجيل مواجهة الأهلي، وتم التأكيد علينا أن موعدها الساعة الخامسة مساءً على ملعبنا يوم الأربعاء المقبل".

وأضاف: "الموضوع تم إغلاقه بالنسبة لنا، نركز حاليًا في الاستعداد بقوة للقاء، ونلتزم بتنفيذ قرار اتحاد الكرة".

الأزمة بدأت عندما رفضت قوات الأمن إقامة القمة في موعدها، ليقرر اتحاد الكرة أن يخوض الزمالك لقاء الجولة الخامسة أمام المقاولون العرب بدلًا من الديربي، وبالفعل أقيمت المباراة بالأمس وفاز الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا رفض خلاله خوض أي مباراة في الدوري إلا بعد أن يخوض لقاء القمة (طالع التفاصيل).

اتحاد الكرة تجاهل بيان القلعة الحمراء وأعلن اليوم الأحد، طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الأحمر والجونة. (طالع التفاصيل)