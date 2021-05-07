بعد سقوطه أمام التعاون .. شبح الهبوط يُهدد الأهلي بقوة وجدية

الفريق يسير على خطى جاره في الموسمين الأخيرين

بات شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي يُهدد الأهلي جديًا بعد خسارته القاسية أمام التعاون مساء اليوم ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الأهلي بذلك يسير على الطريق الذي مشى عليه جاره "الاتحاد" خلال الموسمين الأخيرين، حين احتاج لتحقيق عدة نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة ليضمن بقاءه في دوري المحترفين.

ما هي نتيجة مباراة الأهلي والتعاون؟

التعاون استطاع الفوز على الأهلي 4-2 بعد مباراة مثيرة وممتعة بين الطرفين.

لياندر تاوامبا افتتح التسجيل للتعاون، لكن سلمان المؤشر أنهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

عاد سكري القصيم للتقدم في بداية الشوط الثاني بهدف أليخاندرو روميرو، لكن المؤشر عاد من جديد وأدرك التعادل للفريق الجداوي.

وفيما كان اللقاء في نهايته بالتعادل 2-2، استطاع التعاون خطف الفوز بهدفي أحمد عسيري وعلي النمر في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

كيف أصبح الأهلي مهددًا بالهبوط؟

الخسارة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 في المركز التاسع، وقد بات بعيدًا عن منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق 7 نقاط فقط، إذ يتواجد ضمك في المركز الـ14 برصيد 28 نقطة.

الأهلي خسر المباراة السابعة على التوالي في الدوري السعودي، وحال خسر مباراتين إضافيتين واستطاع ضمك والوحدة الفوز سيدخل الفريق في حسابات معقدة وأزمة كبيرة جدًا قد تنتهي برحيله عن دوري المحترفين.

ما هي مباريات الأهلي القادمة؟

يتبقى للأهلي 4 مباريات صعبة وقوية في الدوري السعودي، إذ سيلعب ضد القادسية والهلال وأبها والاتفاق على الترتيب.

ويتواجد القادسية في المركز العاشر وأبها في الـ11، مما يعني أن المباراتين أمامهما ستكونان حاسمتين للغاية في صراع الهروب من الهبوط، فيما يبحث الهلال عن الفوز لضمان بقائه على الصدارة والفوز باللقب على حساب الشباب والاتحاد.

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