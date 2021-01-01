خطاب رسمي .. الأهلي يُطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية "الفجة"

هدف الأهلي الملغي ضد البنك الأهلي مازال يُثير الجدل

يبدو أن أزمة هدف الأهلي الملغى ضد البنك الأهلي في مباراة أمس الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري لن تنتهي قريبًا، إذ أصدر النادي بيانًا أعلن خلاله مخاطبته اتحاد كرة القدم المصري للمطالبة بتدخله الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية ضد الفريق.

خطاب الأهلي إلى اتحاد الكرة وصف تلك الأخطاء بالفجة وغير المبررة، مشيرًا إلى أنها تسببت في عرقلة مسيرة الفريق وحرمانه من حقوقه الشرعية في المباريات السابقة.

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وكان حامل اللقب قد سجل هدفًا بواسطة أيمن أشرف في بداية الشوط الثاني من مواجهة البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي، لكن الحكم محمد سلامة ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقد أكد جل الحكام السابقون أن قرار الحكم كان خاطئًا والهدف صحيح 100% وعلى رأسهم الحكم الإنجليزي السابق ديرموت كالاجر.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن خطاب النادي حمل تأكيدًا من جانبه على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الفريق في الدوري لم تتوقف عند حكام الساحة بل امتد الأمر لحكام تقنية الفيديو، حيث تم إلغاء أهداف وعدم احتساب ركلات جزاء شرعية.

وشدد خطاب النادي على التساؤل الذي طرحه مدير الكرة سيد عبد الحفيظ يوم أمس، وهو حول غياب الحكام الدوليين عن تحكيم جُل مباريات الأهلي، واصفًا الأمر بغير المفهوم.

وتابع الموقع الرسمي " وجاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R » ، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص".

وأتم "وطالب الأهلي مسئولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة".