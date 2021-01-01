تحليل | الأهلي × الاتحاد .. ستدفع نتيجة خطأك طوال الموسم!

تعلم كيف تُدار المباريات من كاريلي..

تعادل غير عادل على الإطلاق انتهى به ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غير عادل للعميد والنتيجة الأفضل التي كان من الممكن أن يخرج بها الراقي وفقًا للمستوى الذي ظهر به..

الراقي تقدم في المباراة أولًا بهدف البديل عبد الرحمن غريب بالدقيقة 24، ثم أدرك النمور التعادل في الدقيقة 86 عن طريق مدافعهم المصري أحمد حجازي.

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إذا كنت تريد أن تعلم كيف يمكن للمدرب أن يتدخل لينقذ فريقه ويتدارك التراجع الذي يحدث فعليك بإعادة مشاهدة ما فعله البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، في ديربي الليلة، إدارة ولا أروع، نعم لم يقدم فريقه شوط أول جيد، لكنه أدرك خطأه وأجرى تغييرات غيرت من الأداء، ومكنته من الوصول للمرمى، وكان قادرًا على الفوز، لكن تكتل فريق الأهلي بأكمله في ملعبه حال دون ذلك.

أما إذا كنت تريد أن تعرف كي تكون الإدارة السيئة للمباريات فعليك إعادة مشاهدة ما فعله الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، في ديربي الليلة، حتى أن كاريلي قال عما فعله: "تفاجأ بتراجع الأهلي الكبير أمامنا"، حتى الخصم تفاجأ من أسلوبك المهزوز!

تفوق العميد في الشوط الثاني في السرعات والزيادة بوسط الملعب، التي منحه إياها تراجع الراقي، بجانب كثرة إرسال العرضيات واستغلال المساحات، في المقابل لم يفعل الراقي شيئًا سوى التراجع في وسط ملعبه والدفاع!

وإذا ذُكر الدفاع بكتيبة فلادان، فحدث ولا حرج عن الأخطاء، وزاد من الكارثة فشل الإدارة في التعاقد مع مدافع قوي بالميركاتو الشتوي المنقضي، لتظل ثغرة الراقي ممتدة معه حتى نهاية الموسم الحالي، ليدفع الفريق ثمن فشل الإدارة طوال ما تبقى من الموسم، فريق لديه أزمة دفاعية كبيرة، يتعاقد في الشتاء مع مهاجم!!، نعم! هذه ليست عبارة ساخرة، إنما هذا ما فعلته إدارة الأهلي.

خسر الراقي بمباراة الليلة وسط ملعبه، فاضطر للتراجع للخلف، أصبح مجرد رد فعل، ينتظر ما سيقدمه خصمه ويرد على أساسه، هل هذا هو مردود فريق بحجم الأهلي؟، على ماذا كان يراهن فلادان؟، فريق يعاني دفاعيًا، ارتضى أن يسجل هدفًا وحيدًا، ثم بعدها قرر أن يدافع ليحافظ على الهدف بدلًا من أن يضغط ويزيد من أهدافه، كيف ستحافظ عليه وأن لديك مشكلة دفاعية؟

كنا نشيد باستفاقة الراقي في بداية الموسم الحالي ومع مرور المباريات ظهرت الثغرة الدفاعية، التي قد يدفع الفريق فاتورتها طوال الموسم، بعد إدارة هي الأسوأ لميركاتو الشتاء!