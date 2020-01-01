جوزيف دي سوزا: أساعد جروهي وأتبادل الخبرات مع جوليانو

محترف الأهلي يشيد بمدرب الهلال السابق

تحدث البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ محترف أهلي جدة السعودي، عن علاقته بزملائه من الأندية الأخرى بالدوري السعودي، مشيدًا في الوقت نفسه بالبرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني السابق للهلال.

صاحب الـ31 عامًا يلعب للراقي منذ صيف عام 2018، وشارك الموسم الحالي في 21 مباراة بمختلف البطولات، صنع خلالها ثلاثة أهداف.

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وقال جوزيف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية": "الأهلي غريم تقليدي للاتحاد، لكن انتقال حارس المرمى جروهي للاتحاد لم يؤثر على صداقتنا، فقد تزاملنا في البرازيل في نادي جريميو، قبل أن نفترق في السعودية، وإلى الآن عائلاتنا تتواصل على الدوام لوجودنا معًا في جدة، وأنا في بداية مشواره في الاتحاد قدمت له مساعدات كثيرة".

وأضاف: "هناك أيضًا علاقة جيدة بيني وبين مواطني جوليانو لاعب النصر، فمن قبل لعبنا سويًا في فنربخشة التركي قبل المجئ للمملكة، ونلتقي من حين إلى آخر سواء في المباريات أو المطارات، ونتبادل الخبرات، فهو أمر جيد".

وانتقل البرازيلي للحديث عن تكيفه مع الراقي: "تأقلمي على الأجواء هنا يمنع عودتي للبرازيلي حاليًا، لكن حال قررت العودة لبلدي فإنني سألعب لأحد ثلاثة أندية؛ فاسكو ديجاما ثم ساوباولو فجريميو، لأنني لعبت لها مسبقًا".

واختتم لاعب الراقي حديثه بالثنائي على المدرب البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني الأسبق للهلال والحالي لفلامنجو البرازيلي: "هو مدرب قادر على استخراج الأفضل من اللاعبين، فقط يحتاج منهم إلى أن يكون لديهم كثير من الشخصية، لأن أساليبه الفنية مختلفة".