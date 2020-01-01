فيديو | مفاجآت الكأس تتواصل .. العين يطيح بالأهلي والاتحاد يصعد على حساب الوحدة

مواجهتان منتظرتان أمام النصر والفتح

شهدت آخر مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، تأهل العين والاتحاد إلى ربع النهائي، على حساب الأهلي والوحدة على الترتيب.

الراقي خسر أمام العين بثنائية نظيفة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

العين دخل أجواء المباراة سريعًا، وتمكن من الوصول لمرمى الراقي بعد 13 دقيقة، إذ أحرز جيرسون دوس سانتوس هدفًا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، تصدى محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، لضربة جزاء للخصم، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، سددها خوان أنور على يمين الحارس، لكن العويس أبعدها إلى ضربة ركنية.

العين نجح في ترجمة تفوقه إلى هدف أول بالدقيقة 64، بعدما استغل جيرسون تشتيت خاطئ للكرة لاعب الراقي لوكاس ليما، حولها برأسية في شباك العويس.

واستغل العين ضربة جزاء ثانية له في المباراة، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر لمسة يد على لوكاس ليما، ليسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 71 عن طريق فيليب براداريتش.

بذلك يلاقي العين في ربع النهائي فريق النصر، الذي كان قد أطاح بالرائد بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

أما العميد ففاز أمام فرسان مكة بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

بعد مرور 27 دقيقة من المباراة، جاءت أخطر الكرات بأقدام نايف كريري؛ لاعب فرسان مكة، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تألق مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى العميد، وأبعدها إلى ضربة ركنية من الوضع طائرًا.

وتمكن النمور من افتتاح الشوط الثاني بالهدف الأول، من ضربة جزاء، سددها ألكسندر بريجوفيتش على يسار الحارس بنجاح.

وفي الدقيقة 49 من المباراة، أضاف بريجوفيتش الهدف الثاني للاتحاد، بعدما استقبل تمريرة عرضية أرضية من جاري رودريجيز داخل منطقة الجزاء، وضعها الأول بسهولة في الشباك.

ثالث الأهداف جاء بالدقيقة 71 بعدما مرر بريجوفيتش كرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها هنريكي بالخطأ في مرماه.

ورجع بعدها الحكم لتقنية الفيديو بعدما طالب لاعبو الوحدة بوجود ضربة جزاء لصالحهم قبل الهدف الثالث للعميد، إثر لمسة يد على عبد الإله المالكي، لكن أشار بعدها الحكم بعدم وجود خطأ واحتساب الهدف صحيحًا.

بهذا الفوز، يلاقي الاتحاد في ربع النهائي فريق الفتح، الذي أحدث المفاجأة وأطاح بالهلال حامل اللقب، الليلة، بهزيمته بثنائية نظيفة.