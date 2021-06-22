"لا يليق بالأهلي والاتحاد الصمت في هذه القضية"

المناوشات دائرة بين الهلاليين والنصراويين على عدد البطولات!

انتقد الإعلامي الرياضي خالد البدر موقف ناديي الأهلي والاتحاد السعوديين في الجدل الدائر بين نادي الهلال والنصر حول عدد البطولات وتوثيقها.

صراع كبير دائر بين الهلاليين والنصراويين حاليًا حول عدد بطولات كل منهما من الدوري السعودي، الثابت أن عدد بطولات الزعيم 17 بطولة، لكن الخلاف حول عدد بطولات العالمي.

إذا كانت البداية في عام 1956 باعتبار انطلاق الدوري في هذا التاريخ ووقتها سيتم احتساب دوري المناطق، فإنه في رصيد العالمي 17 بطولة دوري، ويتساوى مع الهلال.

أما إذا كانت البداية من موسم 1974-75 فإنه يكون للنصر تسع بطولات مع اعتبار الثمانية ألقاب دوري المناطق التي حصدها كبطولات كأس، مقابل 17 للهلال الذي بدأ حصد بطولاته مع الدوري التصنيفي.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "توثيق البطولات ليست قضية نادي النصر لوحده، قدر النصراويين أنهم دائماً يتصدرون المشهد وهم أهلٌ لهذه المكانة".

وأضاف: "لفت إنتباهي صمت إدارتي الأهلي والاتحاد عن الدفاع عن إرث تاريخي وكأن القضية لا تعنيهُما، إستفهامات تبحث عن إجابة، قطبي جدة من أركان الكرة السعودية، لا يليق بهما هذا الصمت".

توثيق البطولات ليست قضية نادي #النصر لوحده، قدر النصراويين أنهم دائماً يتصدرون المشهد وهم أهلٌ لهذه المكانة، لفت إنتباهي صمت إدارتي #الأهلي و #الاتحاد عن الدفاع عن إرث تاريخي وكأن القضية لاتعنيهُما، إستفهامات تبحث عن إجابة، قطبي جدة من أركان الكرة السعودية، لايليق بهما هذا الصمت. — خالد البدر (@KhaleadBader) June 22, 2021

هذا الأمر من المنتظر أن يوضع له حدًا قريبًا، بعدما أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مجلسه بدأ بالفعل في توثيق البطولات قبل فترة، لكن فترة كورونا عطلت المهلة، إلا أنها عادت خلال هذه الأيام.

و من المنتظر الكشف عن معايير توثيق البطولات من قبل اتحاد الكرة إلا أن المسحل أكد أنه سيتم منذ عام 1956، أي منذ أن تم تأسيس الاتحاد منعًا للجدل الدائر حول بداية انطلاق الدوري بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)