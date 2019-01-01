الأهلي: مواجهة الاتحاد صعبة ونلعب من أجل الفوز

مدير الكرة بالأهلي يتحدث عن مواجهة الاتحاد السكندري.

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أن مواجهة الاتحاد السكندري ستكون صعبة للغاية، مبديًا احترام فريقه للخصم.

الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غدٍ الإثنين، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "نحترم الاتحاد السكندري ولاعبيه وجهازه الفني، وأيضا نتائجه هذا الموسم، والمستوى الطيب الذي يقدمه منذ انطلاق المسابقة".

مدير الكرة بالأهلي شدد على أن جميع المباريات صعبة، ولم يكن هناك مباراة سهلة في عرف كرة القدم، وأن الفريق الأحمر يتعامل مع جميع الفرق بجدية، وهدفه هو تحقيق الفوز في كل المباريات.

وواصل: "المرحلة الحالية تحتاج إلى تجميع أكبر عدد من النقاط؛ من أجل الحفاظ على صدارة الدوري، ومن ثم نتعامل مع كل مباراة على حدى".

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وأردف: "تبقى جميع المباريات صعبة للغاية، ولكن بالنسبة للأهلي، لدينا هدف واحد ومحدد في جميع المباريات هو تحقيق الفوز ولا شيء غيره، وهو ما نسعى للتأكيد عليه في الجلسات التي تجمع الجهاز الفني باللاعبين".

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: "هناك ثقة كبيرة في لاعبي الأهلي الحاليين، وقدرتهم على مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال رحلة الدفاع عن قمة الدوري".

الأهلي يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، جمعهم من 7 مباريات لعبهم، حقق فيهم العلامة الكاملة.