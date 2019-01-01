خزينة الأهلي تستقبل 148 ألف دولار من الاتحاد الدولي

أول نادٍ مصر يُفعل هذا البند مع فيفا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، إيداع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغ قيمته 148 ألف دولار في حساب النادي، كراتبًا لمروان محسن؛ مهاجم الفريق، خلال فترة غيابه عن الملاعب في عام 2017.

مهاجم الشياطين الحمر كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا الجابون 2017.

وغاب محسن عن الملاعب لمدة تسعة أشهر تقريبًا بعد خضوعه لعملية جراحية، لتضطر الفيفا لتحمل مرتبه خلال فترة علاجه.

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وأصدر مجلس القلعة الحمراء بيانًا رسميًا جاء فيه: "الخطيب فور توليه المسئولية طلب من إدارة قطاع كرة القدم حصر كافة الملفات الخاصة بالقطاع المطروحة على الساحات التحكيمية لمتابعتها والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي أمام كافة الجهات.

"وفي هذا السياق طلب من حنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص بالنادي متابعة ملف حقوق الأهلي المالية المترتبة على إصابة مروان محسن مع المنتخب الوطني في ضوء لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.. وقدمت الزيني لرئيس النادي النصوص اللائحية الكافية في لوائح “فيفا” والتي تؤكد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل قيمة رواتب اللاعبين حال تعرضهم لإصابات مؤثرة في البطولات القارية وفقًا لفترة غياب كل لاعب والضرر الواقع على فريقه سواء ماديًا أو فنيًا".

وأضاف: "وعليه قامت حنان الزيني التي تبذل جهودًا كبيرة في ملف اللوائح والتراخيص بالنادي بما يواكب الأندية المحترفة على مستوى العالم باعتماد الملف من رئيس النادي والتصديق عليه من اتحاد كرة القدم وتقديمه للاتحاد الدولي.. تضمن الملف.. تقرير المركز الطبي في ألمانيا والذي يؤكد على إصابة مروان محسن وتشخيص الإصابة وتحديد فترة غياب اللاعب وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي الأهلي من جراء هذه الإصابة".

واختتم: "وبعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي وأحقيته.. قرر “فيفا” إرسال المبلغ المشار إليه في حساب الأهلي والذي يعد أول ناد مصري يقوم بتفعيل هذا البند في لوائح الاتحاد الدولي.. وكان في السابق يقوم اتحاد كرة القدم المحلي بتحمل تكاليف إصابة اللاعب فقط دون النظر إلى راتبه وهو ما يتحمله “فيفا” حاليًا في ضوء لوائحه".