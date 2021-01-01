أحمد حجازي × بدر بانون .. صخرتان لكن حتمًا هناك من يتفوق

كيف لصفقة واحدة أن تقلب الموازين لصالحك؟

في لعبة الشطرنج بحركة واحدة غير محسوبة، قد تضع رأسك في فك خصمك، وبحركة أخرى واحدة مدروسة تمامًا، قد تنقلب موازين المباراة لصالحك، وهذا ما نجح به اتحاد جدة والأهلي المصري في فعله خلال الميركاتو الصيفي في 2020، وتحديدًا الأول، الذي عالج أكبر مشاكله، بصفقة واحدة فقط، كانت هي ما ينقصه خلال الموسمين الماضيين..

المدافع المصري أحمد حجازي انضم للعميد في أكتوبر 2020، وبعده بشهر واحد تعادل المارد الأحمر مع المدافع المغربي بدر بانون، ليحجز الثنائي مكان في التشكيل الأساسي بصفة دائمة، ليس هذا فحسب إنما عوضا النقص في قلب دفاع كلا الفريقين، ربما هذا العيب كان بصورة أقل في صفوف الشياطين الحمر، لكنه حتمًا كان موجودًا، ومع توالي المباريات يتأكد الجمهور أن هناك اختلاف قبل بانون وبعده.

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منذ أن رحل حجازي عن الأهلي، كان الجمهور يطالب بعودته من جديد، فلم يحسن أي لاعب تعويض غيابه، لكن هذه المطالب توقفت مع التعاقد مع المدافع المغربي.

في المقابل، إذا لم تكن متابعًا جيدًا للدوري السعودي، يمكنك أن تأخذ جولة صغيرة في البرامج الرياضية للمملكة، ستعلم تمامًا ما بناه المدافع المصري خلال فترة قصيرة مع النمور.

يتحدثون عن حجازي أنه القائد والمدرب في أرض الملعب، رغم أنه لا يحمل شارة القيادة، اللاعب الأفضل في كل الأحوال ولم يستغرق الكثير لفعل هذا، فبعد ساعات من انضمامه وجد نفسه بأرض الملعب وبمباراة كديربي جدة أمام الأهلي، وظهر كأنه اتحادي مخضرم، وتوالت المباريات، ومع كل مرة يزداد تمسك الجماهير به.

التشابه بين حجازي وبانون ليس كونهما قلب دفاع فقط، ويمثلان ناديين كبيرين في آسيا وإفريقيا والوطن العربي، إنما يتشابهان في طريقة اللعب إلى حد ما، كلاهما يجيد التمرير الهادئ وبناء الهجمات من الخلف واستخلاص الكرة من الخصوم دون ارتكاب أخطاء.

أرقام حجازي وبانون في الدوري المحلي بالموسم الجاري..

أحمد حجازي بدر بانون مباريات 21 10 تمريرات 1113 583 تمريرات ناجحة 950 524 نسبة نجاح التمريرات 85.3 89.8 تخليص الكرة 119 18 اعتراضات 20 11 مواجهة تسديدات الخصوم 331 65 تسديدات 14 10 تسديدات بين القوائم الثلاث 3 3 رأسيات 5 5 رأسيات بين القوائم الثلاث 1 0 أخطاء مرتكبة 11 7 كروت صفراء 4 1 كروت حمراء 1 0 أهداف 1 1 صناعة أهداف 0 0 صناعة فرص 4 2

ربما لن تكون المقارنة الرقمية منصفة إلى حد ما، بسبب فارق المباريات، الذي يتفوق به مدافع العميد، نظرًا لانتظام الاتحاد في الدوري السعودي، على خلاف الأهلي الذي أُجلت له عدد من المباريات، لمشاركاته القارية والعالمية، بجانب عدم انتظام جدول مباريات الدوري المصري بشكل عام، لكننا يمكننا أن نستشف بعض الأمور..

تُظهر الأرقام تفوق بانون في التمريرات، فلم يمرر سوى 59 تمريرة خاطئة فقط، مقابل 163 لحجازي، لكن في الوقت نفسه، الأخير ليس سيئًا في هذا الجانب على الإطلاق، إنما فقط مقارنةً بالمغربي.

ورغم فارق المباريات بينهما وتفوق حجازي بناءً على ذلك في أكثر من جانب إلا أنه يبدو بانون أفضل في جانب التسديد على المرمى، كونه سدد 10 تسديدات خلال 10 مباريات، مقابل 14 لحجازي في 21 لقاء، وكلاهما له 3 تسديدات بين القوائم الثلاث.

لكن يبدو أن حجازي أهدأ في التعامل مع الخصوم، فلم يخطأ حجازي سوى 11 مرة، مقابل 7 لبانون.

إجمالًا تأثير حجازي وبانون واضح بالاتحاد والأهلي، لكل متابع جيد، وإذا حصدنا أهم الصفقات في موسم 2020-2021 في نهايته، حتمًا الثنائي سيكون على رأس هذه القائمة.