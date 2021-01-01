ورطة في يسار دفاع الأهلي بعد إصابة معلول ووحيد

خانة الظهير الأيسر أصبحت دون لاعبين

تعرض التونسي علي معلول لإصابة خلال تدريب فريقه الأهلي اليوم الأحد استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء القادم ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري.

الفريق الأحمر كان قد هزم سيراميكا كليوباترا في الجولة السابقة بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان، ليُعزز صدارته لجدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

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الظهير الأيسر التونسي بدأ المران الجماعي مع زملائه اليوم في ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، لكنه تعرض لإصابة خلال احتكاك مع زميله أحمد رمضان بيكهام بعد 3 دقائق فقط من المباراة التدريبية التي أجراها المدرب بيتسو موسيماني.

ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة غدًا الإثنين للوقوف على حقيقة موقفه من مواجهة الإنتاج يوم الثلاثاء، لكن الكثير من الشكوك تُحيط قدرته على اللعب.

غياب معلول وضع الأهلي في ورطة حقيقية فيما يخص خانة الظهير الأيسر أمام الإنتاج، إذ يغيب عن الفريق اللاعب البديل في هذا المركز "محمود وحيد" بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا، وقد أكد الجهاز الطبي عدم عودته للتدريبات الجماعية قبل مباراة الثلاثاء.