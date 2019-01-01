الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية دون 4 من لاعبيه الأساسيين

شكوك حول لحاق 3 منهم بمواجهة الإسماعيلي

استأنف الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي مساء الخميس القادم ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وغاب عن المران الرباعي أحمد فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ورامي ربيعة، وفيما جاء غياب الأخير للإجهاد ولا مشكلة في تواجده أمام الدراويش، تحوم الشكوك حول قدرة الثلاثي الأول على خوض اللقاء.

عمرو طارق: وقعت للزمالك وأتمنى اللعب للأهلي، زملاء إبراهيموفيتش سعداء برحيله

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن غياب السولية جاء لمعاناته من نزلة برد حادة، موضحًا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة يوم غدٍ الأربعاء لتحديد موقفه من لعب المباراة أمام فريقه السابق.

واشتكى رمضان صبحي من آلام في العضلة الخلفية، وسيخضع أيضًا لفحوصات طبية يوم الأربعاء لحسم موقفه من مواجهة الدراويش.

وتواصل غياب أحمد فتحي عن المران بعد تعرضه لإصابة في ركبته خلال مواجهة حرس الحدود في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، والتي حسمها الأهلي لصالحه بهدف دون رد أحرزه السولية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الأخبار الجيدة حضرت في المران كذلك وتمثلت في انضمام حسام عاشور له بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة وارتفاع درجة الحرارة الذي منعه من لعب مباراة حرس الحدود، وقد نفذ اللاعب برنامجًا تأهيليًا منفردًا على هامش مران الفريق في الفترة الأخيرة.

وتواصل غياب ياسر إبراهيم كذلك عن المران، إذ واصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضامة، والتي تعرض لها خلال التدريبات قبل مباراة حرس الحدود الأخيرة، ولم يُحدد بعد موعد عودة اللاعب للتدريبات الجماعية.