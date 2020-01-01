أخبار أهلي جدة | السومة المرفوض في البداية ولا راقي دون الاتحاد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 6 إبريل

يطلع علينا أهلي جدة ببعض الأخبار على استحياء خلال هذه الفترة، في ظل الهدوء التام في ملاعب مدينة جدة، حالها كحال ملاعب العالم أجمع.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 6 إبريل 2020 ...

اقرأ أيضًا - أخبار أهلي جدة | دي سوزا يريد الرحيل وفلادان يتابع تطورات المصابين

المزيد من الفرق

مصير الثلاثي في يد ميلويفيتش

وضعت إدارة الأهلي مصير الثلاثي سلمان المؤشر وياسر المسيليم ومهند عسيري في يد المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الإدارة عرضت ملف الثلاثي على المدرب، لمعرفة رأيه قبل فتح خطف التفاوض معهم، لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

تفاصيل التعاقد مع السومة

كشف الأمير فهد بن خالد؛ رئيس النادي الأهلي الأسبق، تفاصيل تعاقده مع السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق الحالي.

وأوضح ابن خالد أن البرتغالي فيتور بيريرا؛ المدير الفني الأسبق للفريق، كان قد رفض التعاقد مع العقيد في البداية. (طالع التفاصيل)

الأهلي يُرثي ملعبه

نشر الحساب الرسمي للراقي عبر "تويتر" فيديو للتعبير عن افتقاده للجماهير وللملعب في ظل توقف الدوري، على إثر انتشار فيروس كورونا.

🎬 بـصراحـة فقـدنـاك 💚 pic.twitter.com/rl9rOD4jpd — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 6, 2020

حسين عبد الغني: عودة الاتحاد لصالح الأهلي

اقترح حسين عبد الغني مدافع الأهلي استكمال الجزء المتبقي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم القادم، ذلك خلال حواره مع برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية "أم بي سي" السعودية. (طالع التفاصيل)