فيديو | الأهلي يكشف عن قميصه الجديد بشعار "راجعين بعد 40 سنة"

كشف الأهلي المصري للإعلان عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020 من تصميم وصناعة شركة أمبرو البريطانية.

وجاء هذا عبر مقطع فيديو ظهر به عدد من لاعبيه وهم أحمد فتحي وحسام عاشور وحسين الشحات وجونيور أجايي يرتدون القميص الجديد، مع هاشتاج "العودة للأصول".

وفيما جاء القميص الأول باللون الأحمر المعتاد، أظهرت صورة مسربة في وقت سابق أن القميص الثاني سيكون اللون الأسود فيما الثالث باللون اللبني.

وعلق الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحكاية من إنك رقم واحد.. الحكاية إنك تفضل رقم واحد، الأهلي وإمبرو راجعين بعد 40 سنة".

وصُمم قميص النادي الأحمر الجديد بشكل يرتبط بقميص الفريق عام 1979 والذي أنتجته شركة أمبرو كذلك، في احتفالية بمرور 40 عامًا على بدء التعاون بين الطرفين.

