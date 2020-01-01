الأهلي أمام العدالة - الراقي يسعى لصراع القمة ويصطدم بطموح أبناء الأحساء

الدوري السعودي يشهد نتائج مثيرة خلال الجولات الأخيرة

يواجه الأهلي نظيره العدالة، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يسعى لاستغلال تعثر النصر والاقتراب منه وانتظار سقوط للهلال للمنافسة على المركز الأول في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمنافسة على اللقب.

الراقي يقدم عروضًا مميزة بعد عودة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للمرة الثالثة عقب رحيله عن الزمالك المصري مؤخرًا.

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ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز أرقام مواجهة الأهلي والعدالة.

- الأهلي خسر مرة واحدة فقط خلال أخر 36 لقاء لعبها أمام فرق صاعدة للدوري السعودي للمحترفين حيث فاز في 28 وتعادل في 7.

- العدالة تعادل في أخر مباراتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفشل في التسجيل في 5 مباريات من أخر 6 لقاءات لعبها.

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- العدالة حقق أكبر سلسلة عدم تحقيق فوز بالدوري بالموسم الحالي، حيث لعب 11 لقاء تلقى 8 هزائم وتعادل في 3 مباريات.