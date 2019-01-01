بعد إصابته أمام أسوان - تفاصيل إصابة السولية

يبدو أن لاعب وسط الأهلي لن يلحق بودية مصر أمام بتسوانا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف الجهاز الطبي للأهلي المصري تفاصيل إصابة لاعب وسطه عمرو السولية، التي تعرض لها خلال مواجهة أسوان اليوم السبت.

اللاعب خرج في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد أسوان، متأثرًا بإصابته، لينزل المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بدلًا منه.

وأوضح خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أن السولية يعاني من جزع في كاحل القدم، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي، الذي سيخضع له، تمهيدًا للعودة تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

لاعب وسط المارد الأحمر تم استدعائه صباح اليوم، من قبل حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، للالتحاق بمعسكر مواجهة بتسوانا الودية، التي تقام في 14 من الشهر الجاري.

يذكر أن مواجهة الأهلي وأسوان، انتهت بفوز الأول بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

الفوز رفع رصيد الأحمر إلى النقطة التاسعة في الصدارة مؤقتًا، لحين اكتمال مباريات الجولة، بينما تجمد رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.