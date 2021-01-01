أخبار الأهلي اليوم | تأكد غياب فيسا .. وفلادان لم يستقر على تشكيل مواجهة الفيصلي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

قرارات حازمة .. القاضي يفرض الالتزام على لاعبي الأهلي

اتخذ نايف القاضي، المدير التنفيذي بالنادي الأهلي قرارات حازمة، وذلك سعيًا منه لإعادة الانضباط داخل فريق كرة القدم بالنادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية بشكل رسمي مؤخرًا.

إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قررت تعيين القاضي في منصب المدير التنفيذي بالنادي، مع منحه كامل الصلاحيات، وفقًا للاتفاق الذي تم بين القاضي والإدارة مؤخرًا. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. موقف مؤمنة النهائي بشأن الرحيل عن رئاسة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن الموقف النهائي لعبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، من تقديم استقالته من رئاسة النادي، بعدما انتشرت أنباء مؤخرًا عن تفكيره في الرحيل.

بعض التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى أن مؤمنة يدرس تقديم استقالته من رئاسة الأهلي إلى وزارة الرياضة، بعد تعثرات الفريق الأخيرة، والتي كانت آخرها الخسارة من الشباب بثلاثة أهداف دون رد. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يفقد فيسا أمام الفيصلي

أصبحت فرص مشاركة اللاعب الصربي ليوبومير فيسا في مباراة الفيصلي المقبلة ضئيلة للغاية، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الشباب.

تدريبات الأهلي الأخيرة شهدت غياب فيسا عنها بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه قد لن يستطيع المشاركة أمام الفيصلي.

فلادان لم يستقر على التشكيل

لم الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الفيصلي، حيث لم تكشف المناورة التي خاضها الفريق خلال تدريبات أمس الخميس عن ملامح التشكيل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فلادان يسعى لتعويض الغيابات خلال مباراة الفيصلي، حيث سيغيب الصربي فيسا والبرازيلي لوكاس ليما والمدافع معتز هوساوي.