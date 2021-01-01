أخبار الأهلي اليوم | الفيصلي يفقد لاعبه أمام الراقي .. واجتماع عاجل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خبر محبط للأهلي والاتحاد بشأن "الجوهرة المشعة"

أكدت تقارير صحفية، على أن ناديي الأهلي والاتحاد، مازالا يترقبا جاهزية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، من أجل العودة مجددًا لخوض ما تبقى من مباريات بالموسم الحالي 2020-2021.

فريقا الاتحاد والأهلي يخوضان مبارياتهما حاليًا على ملعبي الشرائع بمكة ورديف الجوهرة المشعة في جدة، بسبب سوء أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية حاليًا، حيث تجرى لها عمليات صيانة. " اقرأ التفاصيل "

مهند عسيري: لا أعلم سبب استبعادي من المشاركة مع الأهلي .. وقد أرحل

أكد مهند عسيري مهاجم فريق النادي الأهلي، على أنه لا يعلم سبب استبعاده من تشكيل الفريق خلال الفترة الماضية، بالرغم من جاهزيته البدنية والفنية بشكل كامل للمشاركة بشكل طبيعي.

مهند عسيري كان قد أجرى عملية جراحية لتنظيف الركبة خلال الفترة الأخيرة، ولكنه أنهى جميع المراحل التأهيلية، ليصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا للمشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات. " اقرأ التفاصيل "

اجتماع عاجل في الأهلي بسبب وضع الفريق غير المطمئن

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، عقد اجتماعًا طارئًا، من أجل مناقشة نتائج الفريق الأخيرة، وسبب خسارته عددًا من النقاط، وهو ما جعله بعيدًا عن الصدارة التي يستحوذ عليها الفريق الشباب.

الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ41 نقطة، والهلال الوصيف بـ36 نقطة. " اقرأ التفاصيل "

الفيصلي يفقد أهم لاعبيه أمام الأهلي

أعلن نادي الفيصلي عن إصابة مدافعه إيجور روسي، بكدمة في الرباط الجانبي للركبة، ومن ثم لن يستطيع المشاركة في مباراة الأهلي.

الفيصلي أعلن عبر بيان رسمي، عن أن روسي يحتاج للراحة لمدة 3 أيام، وذلك بعدما خرج في الدقيقة 19 في مباراة الاتحاد.