أخبار الأهلي اليوم | أوسو يثير الجدل ومبرر فلادان لهزيمة التعاون

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

فيديو | فلادان: لدينا مشكلة دفاعية وأتينا في ظروف ليست سهلة

اعترف الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، بمعاناة فريقه من مشكلة في خط الدفاع، واصفًا مواجهة التعاون بالغريبة. ( طالع التفاصيل )

وكيل الونش: عرض الأهلي السعودي كبير وننتظر رد الزمالك

كشف عمر البناِ، وكيل أعمال محمود حمدي "الونش"، مدافع فريق نادي الزمالك، عن تلقي الأخير عرضًا خلال الأيام الماضية، من نادي الأهلي السعودي، يطلب استعارته حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة. ( طالع التفاصيل )

قائد الأهلي معتذرًا للجماهير: التعاون يستحق الفوز

أكد معتز هوساوي، مدافع وقائد فريق النادي الأهلي السعودي، على أن فريق التعاون استحق الفوز على فريقه، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

هل يمدد الأهلي إعارته؟ صامويل أوسو يثير الجدل

اقترب الغاني صامويل أوسو جناح فريق النادي الأهلي، من العودة إلى ناديه الفيحاء، مع نهاية عقده مع الراقي، في ظل قرب انتهاء إعارته مع الفريق خلال الفترة المقبلة. ( طالع التفاصيل )

فيديو: أهداف مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو أهداف مباراة الأهلي والتعاون في الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفي، والمقامة في ستاد الملك عبد العزيز. ( طالع التفاصيل )

تقرير .. النصر والاتحاد لن يحصلا عن الكفاءة المالية وقلق في الهلال وراحة بالأهلي

تعيش أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين حالة من الترقب خلال الأيام الحالية، في انتظار نتائج لجنة الكفاءة المالية، التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي في السابع من يناير الجاري. ( طالع التفاصيل )

مفاجأة في الصدارة ورقم صادم لجوميس .. أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص بالدوري السعودي 2020

ظاهرة إهدار الفرص الكبيرة هي أكثر شيء يعاني منه أي فريق في العالم، لأن الأهداف هي لغة الانتصار بالمباريات، وقد تتسبب في عدم الانتصار في المباريات المهمة، ويسعى الجميع التخلص من تلك الظاهرة.

وبعد نهاية عام 2020، نستعرض أكثر اللاعبين إهدارًا للفرص الكبيرة في الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

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سباق الأفضل في الدوري السعودي .. غياب حمدالله ومركز متأخر لجوميس

قررنا في جول النسخة العربية إطلاق سباق الأفضل في الدوري السعودي موسم 2020-2021، بحيث يضم أفضل 15 لاعبًا في البطولة ويُحدث أسبوعيًا من حيث الأسماء والترتيب حسب أداء اللاعبين خلال الأسبوع. ( طالع التفاصيل )

خاص | لجنة الكفاءة المالية تضع استثناءً في شروط الحصول على الشهادات

قررت لجنة الكفاءة المالية، برئاسة عبد الله كبوها، وضع استثناءً واحدًا في شروط الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية السعودية، والمقرر لها أن تصدر قبل فتح باب القيد. ( طالع التفاصيل )

3 بركلة واحدة فقط .. أكثر أندية الدوري السعودي حصولًا على ركلات جزاء في 2020

مازلنا في جول النسخة العربية نُقدم بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بأداء أندية الدوري السعودي خلال عام 2020، وواحدة من أهم تلك الإحصائيات هي عدد ركلات الجزاء المحتسبة لكل فريق. ( طالع التفاصيل )