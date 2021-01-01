أخبار الأهلي اليوم | تعليق مؤمنة على صفقة بلعمري ومهاجم صاعد يعوض غياب السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تعليق مؤمنة على صفقة بلعمري

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أحد الأطفال مشجعين الأهلي وعبد الإله مؤمنة؛ رئيس النادي، والذي طالب خلاله المشجع بضرورة إبرام صفقات جديدة، متسائلًا على المدافع الجزائري جمال بلعمري؛ محترف ليون الفرنسي.

واكتفى مؤمنة برد مقتضب، إذ قال: "إن شاء الله".

المزيد من الفرق

مهاجم صاعد يعوض غياب السومة

قام الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، باستدعاء المهاجم الصاعد حسين العلي، لتعويض غياب السوري عمر السومة عن المباراة للإصابة في العضلة الضامة.

الأهلي يكشف عن طبيعة إصابة عمر السومة

أعلن النادي الأهلي السعودي، عن طبيعة إصابة السوري عمر السومة مهاجم الفريق، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام أبها ضمن منافسات الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

معاناة مزدوجة وجندي معلوم .. ماذا ينتظرنا بالجولة 15 من الدوري السعودي؟