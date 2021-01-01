أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل صفقة نيانج وسبب فشل التعاقد مع الناطق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 فبراير الخاصة بالنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

تفاصيل صفقة نيانج

كشفت تقارير صحفية سنغالية عن تفاصيل تعاقد الأهلي مع السنغالي مباي نيانج؛ لاعب رين الفرنسي.

وأوضحت التقارير أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 1.5 مليون يورو، مع وجود بند بأحقية الراقي في شرائه نهائيًا بنهاية الإعارة.

دوري الأبطال سبب فشل التعاقد مع الناطق

أوضحت تقارير صحفية سبب فشل تعاقد الأهلي مع العراقي سعد الناطق؛ مدافع الشرطة العراقي.

وأشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للفريق العراقي تمسك باللاعب تمهيدًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ رفض رحيله نهائيًا أو التعاقد مع بديل له.

ميتريتسا يعود بديربي جدة

أكدت صحيفة "الرياضية" أن الروماني ألسكندرو ميتريتسا؛ لاعب الأهلي، سيعود للتشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة أمام الاتحاد بديربي جدة.

اللاعب كان قد غاب خلال الفترة الماضية عن المباريات، إذ تواجد في بلاده للاطمئنان على مولوده الجديد، ثم عاد لجدة ودخل في فترة حجر صحي، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية.

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