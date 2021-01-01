أخبار الأهلي اليوم | سر انتقال نيانج إلى الراقي .. وطلب آسيوي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 12 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 12 فبراير الخاصة بالنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيسا: قدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد .. آل فتيل: لم نستغل الفرص من أجل حسم النتيجة

تحدث ثنائي الأهلي ليوبومير فيسا ومحمد آل فتيل، عن التعادل أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي تقدم عن طريق عبدالرحمن غريب بهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل أحمد حجازي في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ليحسم التعادل ديربي جدة. " اقرأ التفاصيل "

ميلويفيتش يتحدث عن سبب التعادل أمام الاتحاد وجراحة قد يخضع لها نجم الأهلي

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي عن التعادل أمام الاتحاد في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي تعادل إيجابيًا أمام الاتحاد، بهدف أحرزه عبدالرحمن غريب، بينما رد أحمد حجازي بهدف التعادل في أواخر الشوط الثاني لينتهي بالتعادل بهدف لكل فريق. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يطلب استضافة مجموعته الآسيوية في السعودية

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي السعودي، رفع طلبًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يطلب فيه التقدم بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، لاستضافة مباريات مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

الأهلي يقع في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم أيضًا الدحيل القطري والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي. "اقرأ التفاصيل"

نيانج يكشف عن سبب موافقته على الانتقال إلى الأهلي

أكد السنغالي مباي نيانج مهاجم فريق النادي الأهلي، على أنه سعيد للغاية بالانضمام إلى صفوف الراقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

نيانج قال خلال تصريحات صحفية: "لوكاس ليما الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لعب دورًا كبيرًا في انتقالي إلى صفوف الراقي، لأنه مدح كثيرًا في النادي والدوري السعودي بشكل عام".