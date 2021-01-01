أخبار الأهلي اليوم | فتوحي يُفسر أسباب التعادل مع الباطن، وميلويفيتش: لقد تعبت!

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 31 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش: لقد تعبت!

رفض فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي الإجابة على سؤال مراسل القنوات السعودية الرياضية حول رضاه عن الأداء والنتيجة أمام الباطن في ظل الغيابات الكثيرة، مطالبًا بالانتقال للسؤال التالي.

السؤال التالي كان حول غضبه من أخطاء مدافعيه، فأجاب "لا أعلم إن كنت غاضبًا أو لا، الأمر صعب جدًا بالنسبة لي، لا أعلم حقًا ما الذي أقوله، لقد قاتلنا ولكن تلك كرة القدم، ربما من الأفضل أن أتحدث عن شيء آخر".

أتم "لقد تعبت كثيرًا، لا أطلب سوى الدعم من الجمهور، أنا واللاعبون نبذل قصارى جهدنا ونقاتل وحدنا، لا أعلم إن كنت سأبقى أم أرحل ولا أهتم لأنني مدرب محترف".

فتوحي يُفسر سبب التعادل مع الباطن

أبدى إدريس فتوحي صانع ألعاب الأهلي أسفه لضياع نقطتين أمام الباطن وإهدار فرصة التقدم لصدارة الدوري السعودي بجانب الشباب، موضحًا أن عدم استغلال الفرص المتاحة هو السبب في التعادل.

مضيفًا للقنوات السعودية الرياضية "الحمد لله على كل شيء، كانت أمامنا فرصة لمواصلة المستوى الجيد الذي قدمناه مؤخرًا، سنحت لنا عدة فرص لكن لم ننجح في ترجمتها لأهداف وعلينا العمل جيدًا على تلك النقطة حتى لا نهدر المزيد من الفرص مستقبلًا".

أتم حول غياب عمر السومة "غياب السومة مؤثر بالطبع لكن فريقنا متكامل ومن لعب اليوم بذل قصارى جهده، نتمنى الأفضل مستقبلًا".

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بعد فشل مفاوضات الونش .. الأهلي السعودي يطلب مدافع آخر من الزمالك واللاعب يرحب

وضع الجهاز الفني لأهلي جدة السعودي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، عينه على مدافع آخر من نادي الزمالك، بعدما فشلت مفاوضاته مع محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الأبيض. ( طالع التفاصيل )

مكافأة خاصة للفوز أمام الباطن

رصد إدارة النادي الأهلي مكافأة خاصة للاعبين حال الفوز اليوم الأحد، أمام الباطن، في مباراة الجولة الـ16 من الدوري المحلي، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

غياب ميتريتسا عن مواجهة الباطن

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، استبعاد الروماني ميتريتسا؛ لاعب وسط الفريق، عن مواجهة اليوم أمام الباطن.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الاستبعاد جاء بداعي تأخر وصول اللاعب لجدة قادمًا من بلاده، بعدما اطمأن على زوجته ومولوده الجديد، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصل اليوم.

قاتل الكبار وبهتان مغربي .. أبرز أحداث الدور الأول بالدوري السعودي

بدأنا الدور الثاني من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، لتستمر الإثارة والتشويق، بعدما شهد الدور الأول الكثير من الأحداث المهمة والساخنة، والتي سنتناول أبرزها. ( طالع التفاصيل )