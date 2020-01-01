أخبار الأهلي اليوم | ثنائي يغيب أمام الفتح .. وأسوأ مراكز الكبار

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد الأكثر ظهورًا والهلال سجله نظيف .. أسوأ مراكز الكبار في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

قلق كبير ينتاب جمهور النصر السعودي ورموزه ونجومه السابقين خلال الفترة الحالية، حالة مذرية يمر بها العالمي، والمؤلم أنها أتت فجأةً دون أي مقدمات، فريق خاض ميركاتو صيفي هو الأقوى بين كافة الأندية، وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020، نجومه من الأفضل بالمملكة، لكن بعد كل ذلك يعاني محليًا.

العالمي حقق اليوم الإثنين، فوز بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة أمام القادسية – الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز - بثنائية نظيفة، قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط! (طالع التفاصيل)

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نجما البريميرليج وقائد أتالانتا وثنائي الزمالك .. صفقات "شتوية" متوقعة في الدوري السعودي

الجميع يستعد بقوة في الوقت الحالي، من أجل الدخول بتركيز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين من أجل ضم الصفقات الذي يضعها كل نادٍ عينه عليه لتدعيم فريقه.

ترميمات واحتياجات للأندية السعودية سيعمل مسؤولو الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على توفيرها للجهاز الفني من أجل استكمال المشوار بنجاح أو العودة للمسار الصحيح، وخلال التقرير التالي، إليكم أبرز الصفقات المرشحة للانضمام للدوري السعودي في ميركاتو الشتاء. (طالع التفاصيل)

الأهلي يفقد ثنائي أجنبي أمام الفتح

كشفت تقارير صحفية، أن الأهلي سيفتقد جهود كلًا من صامويل أوسو والصربي فيسا بسبب الإصابة، حيث يعد الثنائي من أهم الأوراق في الوقت الحالي.

ويواجه الأهلي نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الثلاثاء.

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الهلال بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب، وحصل على المركز الثاني 5 مراتٍ طوال تاريخه. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وهو موسم يتوقع متابعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أن يكون قويًا ومثيرًا كسابقيه منذ تغيير الاسم إلى اسم ولي العهد السعودي.

فاز الهلال بالدوري الموسم الماضي وهو اللقب السادس عشر له في تاريخه، وهو البطل التاريخي للمسابقة، أما النصر فجاء وصيفًا وضمن التواجد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم، ولحق بهما الأهلي للآسيوية بعد حسم المركز الثالث لصالحه. (طالع التفاصيل)

لا مفاوضات بين الأهلي المصري والسومة

أكدت صحيفة الرياض السعودية نقلًا عن مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري عدم وجود مفاوضات مع جانبهم مع مهاجم سميهم السعودي "عمر السومة".

كانت عدة تقارير قد تحدثت عن رغبة النادي القاهري في ضم السومة لدعم هجومه قبل انطلاق كأس العالم للأندية في قطر، لكن المصدر نفى لصحيفة الرياض ذلك الأمر مؤكدًا أن السومة خارج دائرة المرشحين لارتداء القميص الأحمر خلال الانتقالات الشتوية.

عثمان الرنقي خارج مباراة الأهلي والفتح للإصابة

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن عثمان الحاج "الرنقي" مهاجم الأهلي تعرض لتمزق عضلي خلال المباراة الأخيرة أمام العين في كأس خادم الحرمين الشريفين، مما يجعله خارج حسابات المدرب فلادان ميلويفيتش لمواجهة الفتح في الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب بحاجة للراحة وعدد من الجلسات العلاجية الطبية في النادي، وسيضع له أخصائي العلاج "إبراهيم إسماعيل" برنامجًا تأهيليًا تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية بعد تعافيه.

ثلاثة غيابات عن الفتح أمام الأهلي

استبعد يانيك فيريرا المدير الفني للفتح 3 لاعبين من قائمة الفريق المغادرة إلى جدة لمواجهة الأهلي في تاسع جولات الدوري السعودي.

اللاعبون الثلاثة هم المدافع فهد الحربي والدنماركي جوستاف ويخيم والصربي ساشا يوفانوفيتش، وذلك لعدم جاهزيتهم طبيًا بعد الجهد الكبير الذي بذلوه خلال مواجهة الهلال في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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