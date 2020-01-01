أخبار الأهلي اليوم | غربلة إدارية .. وبشرى سارة بشأن السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 20 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يتجه لغربلة المناصب الإدارية

تدرس إدارة النادي الأهلي، إسناد بعض المناصب الإدارية بالفريق الأول، لكوادر وطنية، بدلًا من المقيمين الذين يشغلون تلك المناصب برواتب عالية.

وأشارت صحيفة البلاد، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد غربلة هذه المناصب الإدارية، ضمن خطة النادي لإحراز تقدم في ملف الحوكمة الذي واجه به صعوبات.

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الأهلي ينهي رخصته الآسيوية

نجحت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، في إنهاء إجراءات استخراج الرخصة الآسيوية، بعد إنهاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" تغريدة جاء نصها: "أنهت إدارة الأهلي برئاسة الأستاذ عبدالإله بن معتوق مؤمنة، إجراءات استخراج الرخصة الآسيوية بعد إنهاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

الأهلي يستعيد الدوليين قبل مواجهة الشباب

استعاد النادي الأهلي لاعبيه المحليين الدوليين، بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي في أسبوع "فيفا".

وشارك اللاعبين في تدريبات الأهلي، تحت قيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، حيث لم يشارك في التدريبات اللاعب الغاني صامويل أوسو، لتطبيقه بروتوكول وزارة الصحة، بعد وصوله إلى جدة، عقب المشاركة ممع منتخب بلاده أمام السودان.

السومة يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام الشباب

أكدت تقارير صحفية، على أن السوري عمر السومة، اقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، بعد تعافيه من الإصابة بالركبة، وهو الأمر الذي يشير إلى أنه قد يقود هجوم الراقي أمام الشباب في مباراة الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن السومة تخلص من الآلام التي كان يعاني منها في الركبة، وأصبح بإمكانه المشاركة في التدريبات الجماعية، ومن ثم المشاركة في المباريات الرسمية.