أخبار الأهلي اليوم | ماذا يفعل الراقي دون السومة؟ وأزمة الـ80 مليون ريال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي دون السومة .. 66% من المباريات انتصارات

غاب عمر السومة عن الأهلي خلال المواجهة السابقة أمام الباطن والتي انتهت بالتعادل 2-2.

الأرقام تقول أن الأهلي يُحقق الفوز في المباريات التي يخوضها دون السومة بنسبة 66%، إذ لعب دون مهاجمه 36 مباراة في الدوري السعودي فاز في 24 منها.

بتواجد السومة، تقل نسبة انتصارات الأهلي، إذ لعب 144 مباراة حقق الفوز في 86 منها بنسبة 60% تقريبًا.

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