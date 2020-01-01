أخبار الأهلي اليوم | بشرى السومة وخطوة تفصل مدافع الراقي عن الملاعب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص .. السومة والأهلي يتفقان

قطع مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، الطريق على رحيل السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية. ( طالع التفاصيل )

مدافع الأهلي يقترب من العودة

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن محمد آل فتيل؛ مدافع الأهلي، اقترب من العودة للتدريبات الجماعية، بعد غياب طوال الفترة الماضية على إثر الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ينقص اللاعب تجاوز الاختبارات الطبية للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

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الطبيب الجديد يصل لجدة

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن خالد محمود؛ طبيب الأهلي المصري السابق، وصل إلى جدة أول أمس، بعدما تعاقد معه الأهلي السعودي، مشيرة إلى أنه بدأ مهام عمله على الفور.

فتوحي يعود

شارك إدريس فتوحي؛ لاعب الأهلي، في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء، بعدما أصيب بفيروس كورونا منذ عشرة أيام.

ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة ضمك في الخامس من ديسمبر الحالي، ضمن الجولة السابعة من الدوري المحلي.

أفضل شمال إفريقي في غرب آسيا .. 4 من الدوري السعودي يتنافسون على رأسهم حجازي

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لاختيار أفضل لاعب شمال إفريقي يتواجد في أندية منطقة الغرب بالقارة الصفراء. ( طالع التفاصيل )