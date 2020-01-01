أخبار الأهلي اليوم | وعد العويس .. وسبب الهزيمة أمام العين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يتحدث عن سبب الهزيمة أمام العين .. وتأثير غياب السومة

تحدث الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي، عن سبب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16.

الأهلي خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن دور الـ16 أمام العين، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الخميس. " اقرأ التفاصيل "

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رد رسمي من الاتحاد .. هل يخطف العميد عمر السومة؟

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن تقديم ناديه عرض رسمي إلى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي.

مراسل "القنوات الرياضية السعودية" أكد أمس الخميس، أن السوري لا يريد تجديد عقده مع الراقي، إذ يرغب في دخول الفترة الحرة، ومن ثم بحث العروض الرسمية التي يتلقاها. " اقرأ التفاصيل "

العويس: الأمل في الدوري بعد الخروج من الكأس

أكد محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، على أنه بعد خروج فريقه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام العين، أصبح الأمل في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العويس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أملنا في بطولة دوري المحترفين بعد خروجنا على يد العين، وبإذن الله سنقدم بالبطولة مستويات مميزة".

فيديو: أهداف مباراة الأهلي والعين في كأس الملك 2020-21

شاهد أهداف مباراة الأهلي والعين، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت لصالح العين بهدفين دون رد. " شاهد الأهداف من هنا "