أخبار الأهلي اليوم | مفاوضات مكثفة للحفاظ على أوسو، واجتماع لدعم مؤمنة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

اجتماع أهلاوي لدعم مؤمنة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية النقاب عن اجتماع عدد من رؤساء وأعضاء شرف النادي الأهلي السابقين في منزل عضو الشرف "المحامي خالد أبو راشد" بناءً على دعوة من جانبه، وذلك لإبداء الدعم الكامل للرئيس عبد الإله مؤمنة.

وناقش الحضور أبرز المشاكل التي تُواجهها إدارة الأهلي برئاسة مؤمنة وتوفير حلول عاجلة لها ولمشاكل الفريق الأول لكرة القدم خاصة بعد خروجه من كأس الملك.

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وقال أبو راشد للرياضية " هدفنا الأول هو النادي، ونقف خلفه في الأفراح والأزمات، واليوم جلسنا مع الرئيس، في حضور نخبة من الرؤساء والأعضاء السابقين لمحاولة الاستفادة من خبراتهم ودعم الإدارة".

الأهلي يُكثف مفاوضاته للحفاظ على أوسو

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن إدارة النادي الأهلي تكثف حاليًا من مفاوضاتها للحفاظ على نجم الفريق صامويل أوسو الذي تنتهي إعارته في يناير القادم.

الأهلي ضم أوسو بالإعارة بداية الموسم الجاري ولمدة 3 أشهر، إلا أن مستواه الممتاز أجبر المدرب فلادان ميلويفيتش على طلب تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم.

زيارة داعمة من رموز الأهلي لتدريبات الفريق

شهد مران الأهلي مساء أمس الإثنين تواجد عدد من الرموز بهدف دعم الفريق لتخطي المباراة الصعبة أمام الفتح في الدوري السعودي، والتي ستُلعب مساء اليوم.

وتواجد كلًا من البروفسور عبد الرزاق أبو داوود والعميد زكي رحيمي والمحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد والمهندس عباس صيرفي بجانب مساعد السحيمي وغازي صدقة وخالد عفيف.

الإعلان عن حكام مباراة الأهلي والفتح

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراة الأهلي والفتح ضمن الجولة التاسعة مساء اليوم.

وسيُدير المباراة الحكم خالد صلوي ويُساعده فيصل القحطاني وأحمد العتيق، فيما سيتواجد بندر القحطاني كحكم رابع.