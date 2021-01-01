أخبار الأهلي اليوم | إسقاط ساريتش وطلب الدعم لضم بلعمري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

بامعوضة يقترب من العودة

أكدت صحيفة "الرياضية" أن عبد الإله مؤمنة؛ رئيس الأهلي، اتفق مع رجالات النادي على إلغاء مسمى المشرف العام والاكتفاء بمنصب مدير تنفيذي للفريق، إذ يفاضلون بين الرباعي أحمد بامعوضة ونايف القاضي وزكي الصالح ونصار الظاهري.

وأشارت الصحيفة إلى أن بامعوضة الأقرب للمنصب نظرًا لخبراته وعمله مع الإدارة السابقة برئاسة أحمد الصائغ.

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طلب الدعم للتعاقد مع بلعمري

طالب عبد الإله مؤمنة؛ رئيس الأهلي، رجالات النادي دعم الفريق ماليًا ومعنويًا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن جميع رجالات الأهلي اتفقت على ضرورة التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري خلال الشتاء الجاري، لكنهم اشترطوا على الإدارة معرفة كافة الجوانب القانونية للصفقة.

للمرة الثانية .. الأهلي يسقط ساريتش من قائمته

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، إسقاط اسم البوسني إلفيس ساريتش؛ لاعب الوسط، من قائمة الفريق بالموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

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