أخبار الأهلي اليوم | كيال يُوجه اتهامات لاذعة لمؤمنة، و6 ساعات دون كهرباء

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 1 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 1 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طارق كيال: رئيس الأهلي لا يتحمل ضغط الإعلام والجماهير، ويُحمل المسؤولية لغيره

وجه طارق كيال المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي انتقادات لاذعة لرئيس مجلس الإدارة "عبد الإله مؤمنة"، مؤكدًا أنه لا يتحمل ضغط الجماهير والإعلام ويتخذ قرارات متسرعة ويُلقي باللوم على غيره دومًا.

مضيفًا خلال تصريحاته لبرنامج "عز الرياضة" "الرئيس لم يُلب طلبات الجهاز الفني منذ بداية الموسم، طلبنا التعاقد مع مدافع أجنبي فتعاقدوا مع جناح (صامويل أوسو) دون رغبتنا أو استشارتنا، اجتمعنا في بداية الموسم واتفقنا على استراتيجية محددة تناسب إمكانيات النادي، لكنه بعد ذلك بدأ يطلب طلبات جديدة دون توفير الإمكانيات المطلوبة".

يوم عصيب لمدرب وأجانب الأهلي

كشفت صحيفة البلاد السعودية عن يوم عصيب عاشه اللاعبون الأجانب في الأهلي وعناصر الجهاز الفني، ذلك بعد قطع الكهرباء عن مقر إقامتهم لمدة 6 ساعات تقريبًا قبل مواجهة الباطن يوم أمس في الدوري السعودي.

الصحيفة أوضحت أن الإهمال الإداري كان السبب في ذلك وهو ما أشعل غضب المدرب فلادان ميلويفيتش واللاعبين.

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