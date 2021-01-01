أخبار الأهلي اليوم | قصة التنافس الأخير مع الشباب والأسمري يعود

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 21 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

التنافس الأخير بين الشباب والأهلي .. قصة الدوري السعودي 2011-2012

يعيش الدوري السعودي هذا الموسم حالة مختلفة من المنافسة عن السنوات الأخيرة، إذ لم ينفرد الهلال والنصر بالتنافس على اللقب، بل ظهر فارسان جديدان هما الشباب والأهلي، وهما بجانب الزعيم يُمثلون مثلث الصدارة حاليًا ... موقف يُذكرنا بما حدث موسم 2011-2012 في دوري زين السعودي. ( طالع التفاصيل )

موقف حسون من لقاء الشباب لم يتحدد بعد

ينتظر الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، تحديد موقف عبد الله حسون؛ ظهير أيمن الفريق، من مواجهة الشباب، المقرر إقامتها غدًا، خلال مران الليلة.

اللاعب سيجري اختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته، قبل الدخول في قائمة الفريق.

الأسمري يعود للتشكيل الأساسي

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن علي الأسمري؛ لاعب وسط الأهلي، سيعود للتشكيل الأساسي لفريقه بالمباراة المقبلة أمام الشباب، بعدما غاب عن اللقاء الأخير لتراكم البطاقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة اللاعب ستكون على حساب أحد الثنائي إدريس فتوحي أو نوح الموسى.

رباعي الشباب جاهز

تأكدت جاهزية رباعي الشباب؛ عبد الله الشامخ وأحمد شراحيلي وعبد الله الزوري وحسان تمبكتي، للمشاركة في مواجهة الأهلي بالغد.

الشامخ كان يعاني من إصابة عضلية، أبعدته عن المباريات الأخيرة، فيما عانى الثلاثي الآخر من إجهاد أبعده عن مران الأمس.