أخبار الأهلي اليوم | تفاصيل عقد السومة الجديد ونجم الراقي السابق يفتح النار على الفريق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

السومة يتوصل لاتفاق مع الأهلي، والكشف عن تفاصيل عقده الجديد

زفت صحيفة الاقتصادية السعودية أخبارًا سعيدة لجماهير النادي الأهلي السعودي ، بعدما أكدت نجاح الإدارة في التوصل لاتفاق مع نجم الفريق "عمر السومة" حول تجديد عقده لثلاث سنوات قادمة. ( طالع التفاصيل )

نجمه السابق: الأهلي ضعيف، الحظ خلف تواجده وصيفًا للهلال

وجه إبراهيم السويد نجم الأهلي السابق انتقادات قاسية جدًا للفريق ومستواه الفني، مؤكدًا أن تواجده في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلفه الحظ. ( طالع التفاصيل)

هل يحتاج فتوحي لتدخل جراحي؟

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المغربي إدريس فتوحي؛ لاعب الأهلي، من المقرر أن يجري أشعة رنين مغناطيسي على موضع إصابته بالأسبوع المقبل، لمعرفة مدى حاجته لعملية جراحية من عدمها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأشعة المبدئية أظهرت وجود تمزق قوي في أربطة المفصل، مما استدعى وضع جبيرة كاملة على الساق من أجل تثبيت المفصل لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى أسبوع.

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وأكدت "الرياضية" أن الأشعة المقطعية التي أجراها فتوحي بينت سلامة العظام مبدئيًا وعدم وجود أي كسر.

وكان الأهلي قد أعلن بالأمس غياب للاعب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

الأهلي يبدأ الاستعداد للقادسية الليلة

يعود الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش، اليوم الإثنين، لاستئناف تدريباته بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس، عقب الهزيمة أمام التعاون بثلاثية نظيفة.

ويستعد الراقي لمواجهة القادسية، ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.