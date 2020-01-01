أخبار الأهلي اليوم | مهاجم سوانزي يقترب وطقم مفاجأة خاص بدوري الأبطال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مهاجم سوانزي سيتي يقترب من الأهلي

أكدت صحيفة "ghanasoccernet" أن الغاني أندريه أيو؛ لاعب سوانزي سيتي الإنجليزي، اقترب من الانضمام للأهلي كأولى صفقاته الشتوية.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإنجليزي سيحصل على 50 مليون دولار، أما راتب اللاعب سيكون 200 ألف دولار في الأسبوع، في محاولة من الراقي لإقناعه بالموافقة على العرض، إذ وافق ناديه وتتبقى موافقته فقط.

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الصحيفة الغانية أشارت إلى أن أيو لفت نظر الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، خلال متابعته لصامويل أوسو؛ لاعب الراقي، خلال مواجهة غانا أمام السودان الأخيرة، إذ أن أيو سجل هدفي هذه المباراة.

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طقم خاص بدوري الأبطال

أوضحت مصادر صحيفة "الرياضية" أن الشركة الراعية لأطقم قمصان الأهلي، جهزت طقمين جديدين للفريق بخلاف الطقمين الأساسي والاحتياطي.

وأكد طارق خليفة؛ عضو مجلس إدارة الراقي، أن أحد الطقمين سيكون الطقم الثالث للفريق، والآخر سيكون خاصًا بالمشاركة في دوري أبطال آسيا، موضحًا أن ألوان الأطقم ستكون مفاجأة للجمهور.

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