أخبار الأهلي اليوم | اللعب على المرتدات .. وتشكيل لقاء القادسية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 يناير 2021

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 يناير 2021 الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الكشف عن طبيعة إصابة إدريس فتوحي مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق النادي الأهلي أمس الخميس، لتحديد طبيعة إصابته التي تعرض لها مؤخرًا.

فتوحي تعرض لإصابة قوية للغاية، خلال مباراة الأهلي أمام التعاون، في مباراة الجولة 11، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تسببت في خروجه بالدقائق الأولى. " اقرأ التفاصيل "

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مدرب القادسية: متحمسون لمواجهة الأهلي

أكد يوسف المناعي، مدرب فريق القادسية، على أن فريقه استعد جيدًا لمواجهة الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين يشعرون بالحماس، بالرغم من الغيابات، ولكن لديهم الدافع لتعويض تلك الغيابات.

المناعي أشار خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي إلى أن هناك تركيز عالي من جانب اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي، وأن أكثر ما يميز الدوري السعودي أن جميع الفرق جيدة وتتنافس.

القادسية يتدرب على المرتدات

شهدت تدريبات نادي القادسية، تركيز يوسف المناعي، المدير الفني للفريق، على المرتدات السريعة، لمباغتة فريق النادي الأهلي في المباراة التي ستجمع بينهما.

تشكيل الأهلي أمام القادسية

أعلن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تشكيل الفريق، لمواجهة القادسية، بالجولة 12 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وضم التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله حسون، محمد الفتيل، محمد الخبراني، لوكاس ليما.

خط الوسط: فيسا، نوح الموسى، سلمان المؤشر.

خط الهجوم: صامويل أوسو، أليكساندرو ميتريتسا، عمر السومة.