أخبار الأهلي اليوم | سخرية من مفاوضات الونش .. وأزمة مالية في الطريق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 31 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

أزمة مالية تواجه الأهلي قبل فترة الانتقالات الشتوية

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي يواجه أزمة مالية، قبل الدخول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بسبب بعض المستحقات المتأخرة على النادي.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة نادي الفتح قامت بالتقدم بشكوى رسمية تجاه النادي الأهلي، بسبب التأخر في تسديد بقية مستحقات انتقال محمد المجحد.

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السومة ضمن الأفضل في العالم

دخل السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، ضمن قائمة الأفضل في العالم خلال الأسبوع الماضي، في لعب "فيفا"، بعد تألقه في مباراة الفريق الأخيرة أمام الرائد.

السومة تألق في مباراة الرائد الأخير، حيث استطاع أن يصنع هدفًا ويسجل آخر، في المباراة التي انتخت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أهلي جدة يسعى لضم محمود الونش من الزمالك

يسعى نادي أهلي جدة السعودي، لضم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

ووفقًا لما نشره موقع "في الجول" المصري، أن النادي السعودي استفسر رسميًا من الزمالك على إمكانية ضم الونش خلال شهر يناير المقبل في سوق الانتقالات الشتوية.

سخرية إعلامي من مفاوضات الأهلي مع الونش

سخر الإعلامي محمد النمري، على مفاوضات النادي الأهلي، مع المدافع المصري محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك.

النمري كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "إدارة الأهلي، وافق جمال بلعمري فلماذا التراجع؟ من وزارة دفاع إلى ونش! الإنجازات تؤمن بمن يجازف، لا تؤمن بمن يرتعد ويرتعش ومرتبش!".