أخبار الأهلي اليوم | ملامح التشكيل أمام الرائد، وسجل مثالي في البريدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 26 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

ميلويفيتش يستقر على تشكيل الأهلي أمام الرائد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب فلادان ميلويفيتش استقر على تشكيل الأهلي أمام الرائد في عاشر جولات الدوري السعودي مساء غدٍ الأحد.

وأوضحت أن المدرب الصربي لن يُغير الأسماء التي واجهت الفتح في المباراة الماضية، ويبقى الشك فقط حول قدرة لاعب الوسط ليوبومير فيسا التواجد مع الفريق من عدمها.

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هاسي يُحدد لاعبًا لمراقبة السومة

أدى الرائد بقيادة مدربه بيسنيك هاسي مرانه يوم أمس استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا الأحد في الدوري السعودي، وقد وضع خلال التدريب الملامح التكتيكية والفنية لأداء الفريق في المباراة.

ومنح المدرب تعليمات لمدافعيه ولاعبي وسطه الدفاعيين بالضغط والرقابة القوية على مفاتيح لعب الأهلي، فيما حدد لاعبًا لمراقبة عمر السومة وهو المدافع نيمانيا ميليتش.

رقم مثالي للأهلي أمام الرائد في البريدة

يستعد الأهلي لمواجهة الرائد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة العاشرة للدوري السعودي.

ويمتلك الفريق الجداوي سجلًا رائعًا لتلك المباريات ضمن حقبة دوري المحترفين السعودي الذي انطلق موسم 2008-2009، إذ لم يخسر أمام مستضيفه أبدًا.

الأهلي والرائد التقيا في 12 مباراة في البريدة، فاز الأول في 10 وتعادل في 2 ولم يستطع أصحاب الملعب تحقيق الفوز أبدًا.

مدير دائرة الحكام: سعداء بأداء الحكام السعوديين، والأخطاء واردة

أشاد مانويل نافارو مدير دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء الحكام السعوديين خلال مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وهي جزء من كرة القدم.

إذ قال في مقابلة مع موقع الاتحاد السعودي الرسمي "بشكل عام بعد مرور سبع جولات نحن سعداء جدًا بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفًا أو ركلة جزاء، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيدًا جدًا".



"تقنية VAR كانت موجودة بالطبع كان هناك أخطاء ونحن نحاول تقليص هذه الأخطاء ويجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا وهو أن هذه التقنية تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ "أداة" لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدام هذه التقنية"