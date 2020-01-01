أخبار الأهلي اليوم | نقطة خلاف مع السومة وطلب خاص لمواجهة التعاون

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 27 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

نقطة الخلاف بين السومة والأهلي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن مسؤولي الأهلي يسعون خلال الفترة الحالية لإنهاء ملف التجديد للمهاجم السوري عمر السومة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم تأكيدات المسؤولين على حسم كل شيء مع اللاعب إلا أن السومة يرغب في الحصول على قيمة المالية مرتفعة للتجديد في ظل امتلاكه أكثر من عرض من أندية الرياض وجدة، وهو ما يؤخر التجديد.

طلب من الأهلي بشأن لقاء التعاون

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن طارق كيال؛ رئيس الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، تواصل مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل نقل مباراة الفريق المقبلة أمام التعاون، بالجولة الـ11 من الدورب المحلي.

ويرغب الراقي في نقل المباراة من رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة إلى ملعب مدينة الملك عبد العزيز في الشرائع.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة أظهروا موافقتهم الشفهية على نقل المباراة، وينتظرون الخطاب الرسمي للتعامل مع الموضوع.

غياب الثلاثي عن مواجهة الرائد

تأكد غياب ثلاثي الأهلي فيجسا وصامويل أوسو وعثمان الحاج، عن مواجهة الفريق الليلة أمام الرائد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المحلي.

الراقي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الهلال؛ صاحب الصدارة، والذي خاض مباراة هذه الجولة بالأمس.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21