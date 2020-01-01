أخبار الأهلي اليوم | رد رسمي حول إقالة ميلويفيتش والسومة يسكت الجميع

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 23 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 23 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طارق كيال يتحدث .. هل تتم إقالة ميلويفيتش؟ وموقف التجديد للسومة وصفقة يحتاجها الأهلي

أوضح طارق كيال؛ المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، موقف ناديه من إقالة الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، في ظل الانتقادات التي توجه لأداء الراقي. ( طالع التفاصيل )

فيديو | ميلويفيتش: واجهنا حظًا سيئًا وعلينا إحداث بعض التغييرات

يرى الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أن فريقه يسير بشكل ممتاز في الدوري المحلي، وإن كان واجهه بعض الصعوبات في بداية الموسم. ( طالع التفاصيل )

فيديو | السومة: لا تصدقوا ما يقال عني وبعض الجماهير لا تظهر إلا وقت الخسارة للهجوم علينا

أوضح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، موقفه من تجديد عقده مع الراقي، مطالبًا الجماهير بعدم تصديق كل ما يدور حاليًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية. ( طالع التفاصيل )

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والفتح في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأهلي والفتح في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الراقي بهدفٍ دون رد عن طريق عمر السومة. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يعرفه جيدًا والهلال الأقل بين الكبار .. أكثر الفرق التي سجل السومة في مرماها

بعد ست سنوات للعقيد السوري عمر السومة في الدوري السعودي للمحترفين، حصل اليوم الثلاثاء، على لقب شخصي، يضاف إلى سجل إنجازاته بالمملكة، إذ أنه صار الهداف التاريخي للدوري برصيد 127 هدفًا، متخطيًا صاحب اللقب السابق ناصر الشمراني، الذي أحرز 126 هدفًا.

22 ناديًا لدغها السومة بأهدافه الرائعة، لكن من بينها الرباعي الكبير؛ النصر، الهلال، الاتحاد والشباب. ( طالع التفاصيل )

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خاص | حالة فريدة من نوعها وقصة مجد في ملاعبنا .. قالوا عن عمر السومة

في فقرة "قالوا عن" نستضيف عدد من الإداريين والنقاد والإعلاميين الذين تحدثوا عن عمر السومة، وأسباب مستوياته وحضوره الدائم مع الأهلي. ( طالع التفاصيل )

رسميًا .. السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي

أصبح السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، بعد إحرازه هدف اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة الفتح. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

تعرف على ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

تعرف على جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-2021 بعد الجولة التاسعة. ( طالع التفاصيل )