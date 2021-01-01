أخبار الأهلي اليوم | صفقة تبادلية .. وراتب السومة بالثانية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 13 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

خاص | خطوة واحدة تفصل جمال بلعمري عن الانتقال إلى الأهلي

وافق الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق ليون الفرنسي، على الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الراقي.

جمال بلعمري كان لاعبًا في صفوف نادي الشباب الموسم الماضي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل إلى نادي ليون الفرنسي مع بداية الموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

خاص | الأهلي يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع الشباب

تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، لإجراء صفقة تبادلية مع نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

النادي الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، حيث هناك رغبة في تدعيم دفاع الفريق بالتعاقد مع الجزائري جمال بلعمري وغيره من اللاعبين. " اقرأ التفاصيل "

تدخل فني وثغرة لم تُحل .. الاستقرار بالأهلي يشد الرحال سريعًا!

الاستقرار لا يدوم طويلًا في قلعة أهلي جدة، فترة هادئة عاشها الفريق عقب استقالة الأمير منصور بن مشعل من منصبه كمشرف عام على الكرة بالنادي، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بتولي طارق كيال المنصب خلفًا له، لكن الوضع لم يبق هادئًا كثيرًا.

"أتألم كثيرًا بسبب الأهلي" هكذا عبر محمد عبد الجواد؛ نجم الراقي السابق عن وضع الفريق حاليًا، في تصريح سابق لبرنامج "الديوانية"، عبارة من أربع كلمات لخصت ما يعيشه الفريق الجداوي بالفترة الحالية، ربما هي أزمات أقل مما عاشه الفريق بالموسم الماضي على سبيل المثال، لكنها بالطبع تؤثر كثيرًا على مسيرة الفريق بالدوري المحلي، الذي يرغب في المنافسة على لقبه بقوة هذا الموسم. " اقرأ التفاصيل "

ما هو راتب عمر السومة وتفاصيل عقده الجديد مع الأهلي؟

لا شك أن عمر السومة هو أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي بل وجميع الأندية السعودية، فهو الهداف التاريخي للدوري السعودي متخطيًا بذلك أساطير الكرة السعودية عبر التاريخ.

لم يحصل أي لاعب أجنبي على المكانة التي حصل عليها السومة بين عشاق النادي الأهلي ولم لا، فهو النجم الأول للفريق منذ انضمامه في قادمًا من القادسية في 2014. " اقرأ التفاصيل "