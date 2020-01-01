أخبار الأهلي اليوم | طبيعة إصابة آل فتيل .. وتكثيف علاج الثلاثي المصاب

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السومة: إصابة تسببت في تميزي بالركلات الثابتة وينقص الأهلي مدافع خبير

أكد السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي السعودي، على أنه سعيد للغاية بالإنجاز الشخصي الذي حققه مؤخرًا، حينما أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، رفقة فريقه الحالي.

السومة استطاع أن يسجل هدفه رقم 127 في تاريخه ببطولة الدوري السعودي، ليكون هو الهداف التاريخي للبطولة، متفوقًا على كافة منافسيه على هذا اللقب. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

السومة: مفاوضات التجديد بدأت منذ 3 أسابيع .. وهذا موقفي مع الأهلي

تحدث عمر السومة نجم الأهلي السعودي عن موقفه من تمديد عقده مع الراقي خلال الفترة المقبلة، بعدما كثرت الأقاويل حول مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

السومة ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة. " اقرأ التفاصيل "

الكشف عن طبيعة إصابة آل فتيل

أكدت تقارير صحفية، على أن الإصابة التي تعرض لها محمد آل فتيل، مدافع فريق الأهلي، والتي عانى منها خلال مباراة الفتح، ليست مقلقة.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية، إلى أن الإصابة عبارة عن شد عضلي حس به اللاعب، وفضل الجهاز الطبي إراحته وخروجه من المواجهة خوفًا من تفاقم الإصابة وتحولها إلى مزق.

الأهلي يكثف علاج أوسو وفيسا والحاج

كثف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الجرعات العلاجية للثلاثي المصاب، الصربي فيسا والغاني صامويل أوسو وعثمان الحاج، من أجل تجهيزهم لمباراة الرائد يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يفتح الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للأهلي، ملف مواجهة الرائد، حيث ستكتفي المجموعة الأساسية بتمارين استرجاعية وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة.