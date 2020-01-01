أخبار الأهلي اليوم | حكاية من مواجهات الراقي والنصر وميتريتسا يتحدث عن الصعوبات في المملكة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 10 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 10 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | عندما فقد لاعب النصر أعصابه فانهال بالضرب والركل على مهاجم الأهلي

عشاق الكرة السعودية، على موعد مع مباراة كلاسيكو جديدة بين النصر والأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت 12 ديسمبر 2020، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تحمل تلك المواجهات الكثير من الذكريات التي لا تُنسى. ( طالع التفاصيل )

فيديو | مدير دائرة التحكيم يرد على اتهام الحكام بمحاباة الأندية الكبيرة في السعودية

رد السويسري مانويل نافارو؛ مدير دائرة التحكيم بالسعودية، على الاتهامات التي توجه للحكام بين الحين والآخر حول التحيز للأندية الكبيرة، معربًا عن استيائه من مثل هذه التصريحات. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الأكثر استفادة والشباب يتراجع .. ترتيب الدوري السعودي بدون ركلات جزاء

بداية مثيرة للدوري السعودي للمحترفين كعادته، هناك من يدافع عن لقبه وظل متصدرًا وهو الهلال، وآخر يبحث عن مجدًا جديد فهم كثيرون، وهناك من وجه صدمة لجماهيره بتواجده في قاع الترتيب وهو النصر.

الكثير من المباريات تحسم في الدقائق الأخيرة بشكل مثير، وبعضها يحسم مبكرًا لفارق الإمكانيات بين الفريقين، ولكن ضربات الجزاء بالطبع تلعب دورًا هامًا في سير ونتيجة المباراة، وهو ما سنتحدث عنه خلال التقرير التالي.

المزيد من الفرق

سنرصد لكم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بدون تأثير ركلات الجزاء على النتائج بعد مرور 7 دولات من الموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

ميتريتسا: وجدت صعوبة في بدايتي مع الأهلي والجماهير تمنحني الثقة

أكد الروماني ألكساندرو ميتريتسا، جناح فريق النادي الأهلي، على أنه وجد صعوبة في انطلاقته مع فريقه، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متحدثًا عن الدوري السعودي ومدينة جدة.

ميتريتسا انضم لصفوف النادي الأهلي، على سبيل الإعارة قادمًا من فريق نيويورك سيتي الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الماضية، حيث تنتهي الإعارة في يناير 2022. " اقرأ التفاصيل "

يوسف عنبر: يجب تثبيت تشكيل الأهلي

أكد يوسف عنبر، المدرب السابق لفريق النادي الأهلي، على أنه يجب على الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، تثبيت الطريقة والتشكيل المثالي، من أجل استقرار الأداء الإيجابي للفريق.

وقال عنبر خلال حديثه مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "الأهلي قدم مستوى جيد منذ بداية الدوري، باستثناء مواجهة ضمك الأخيرة، والفريق أمام مواجهة صعبة أمام النصر الجريح، الذي يبحث عن الفوز وليس أمامه سوى الفوز لاستعادة بريقة وثقة الجماهير به".

فلادان يبحث عن فوزه الأول أمام النصر

يبحث الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، عن تحقيق فوزه الأول على النصر، حيث لم يسبق له وأن فاز على الفريق الأصفر، منذ أن تعاقد الأهلي معه.

فلادان واجه النصر مرتين، الأولى في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا وخسرها بهدفين دون رد، والثانية بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وخسرها بهدفين مقابل هدف واحد.

4 لاعبين يتنافسون على تعويض غياب السومة أمام النصر

يغيب السوري عمر السومة، عن مواجهة فريقه الأهلي أمام النصر، في الكلاسيكو، بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويتنافس الرباعي مهند عسيري وعثمان الحاج "الرنقي"، وسلمان المؤشر، وألكساندرو ميتريتسا، على تعويض غياب السومة.