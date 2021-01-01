أخبار الأهلي اليوم | "الضغط النفسي يجعل المهمة صعبة"، وجاهزية السومة وميتريتسا للوحدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 5 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فرصة جديدة للصدارة .. هل يقتنصها الأهلي؟

يخوض الأهلي اليوم مباراة الجولة الـ17 في الدوري السعودي أمام الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (الشرائع) في مكة المكرمة بهدف اقتناص الفرصة تلك المرة والتقدم لصدارة جدول الترتيب ولو مؤقتًا.

الأهلي يتواجد ثانيًا الآن برصيد 30 نقطة على بُعد نقطتين من الشباب في الصدارة، وفي حال فوزه سيتصدر برصيد 33 نقطة انتظارًا لمباراة الشباب يوم غدٍ أمام الرائد في الرياض.

الفريق الجداوي سنحت له عدة فرص للتقدم لصدارة جدول الترتيب هذا الموسم لكنه لم ينجح أبدًا في اقتناصها.

السومة وميتريتسا جاهزان لموقعة الوحدة

شارك عمر السومة وألكساندرو ميتريتسا في تدريبات الأهلي أمس استعدادًا لمواجهة الوحدة اليوم في الدوري السعودي، وقد أظهرا جاهزية تامة للعب.

وأوضحت المصادر الصحفية أن المدرب فلادان ميلويفيتش ينوي الزج بالمهاجم السوري منذ بداية اللقاء فيما لم يُحسم قراره بعد بشأن الجناح الروماني.

الاتحاد السعودي يُشدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

شدد الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد أرسل تعميمًا لأندية الدوري السعودي يوم أمس مؤكدًا ضرورة إجراء فحص المسحة الطبية لجميع اللاعبين قبل 48 ساعة من انطلاق المباريات، ومن ثم تقديم النتائج موثقة من مختبر معتمد إلى غرفة التحكيم بجائحة كورونا في الاتحاد.

وأكد الاتحاد خلال تعميمه أنه لن يُسمح لأي شخص بالمشاركة في المباريات في حال لم يصل لغرفة التحكيم ما يُثبت سلامته وسلبية المسحة الطبية التي خضع لها.

ناصيب البياوي: الضغط النفسي سيجعل مهمة الأهلي صعبة أمام الوحدة

قال التونسي ناصيب البياوي المدير الفني السابق لنادي الفتح أن الضغط النفسي الذي يُعاني منه الأهلي نتيجة فشله في التقدم للصدارة في أكثر من فرصة سيجعل مهمته صعبة أمام الوحدة.

وأضاف لصحيفة الرياضية السعودية " إن تغيير الوحدة مدربه سينعكس إيجابًا على اللاعبين، كما حدث مع لاعبي العين في مباراتهم أمس أمام الاتفاق".

"على الرغم من امتلاك الأهلي الكثير من العناصر المميزة والقادرة على صنع الفارق في أي لحظة، إلا أن الوحدة هو الأقرب للفوز، لأنه لا يعاني من أي ضغوط، كما هو الحال مع منافسهم، إضافة إلى تفوُّقهم في المواجهات الأخيرة".