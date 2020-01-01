أخبار الأهلي اليوم | البكر يطمئن الجماهير .. وموعد عودة آل فتيل

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 26 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الأهلي يكشف حقيقة عرض منتخب صربيا موقف فلادان من الرحيل

كشف النادي الأهلي، عن حقيقة ما تردد حول تلقي الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، عرضًا من الاتحاد الصربي لكرة القدم، من أجل تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن سلافيشا كوكيزا، رئيس الاتحاد الصربي، لديه إصرار على تعيين فلادان مديرًا فنيًا لمنتخب صربيًا، بعد تراجع مستواه مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

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تحديد موعد عودة آل فتيل لتدريبات الأهلي

تواجد محمد آل فتيل بجانب الثنائي مهند عسيري وياسر المسيليم، في عيادة النادي الأهلي، من أجل إكمال برنامجهم التأهيلي، حسب الخطة الطبية الموضوعة لهم.

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وأشارت صحيفة الرياضية، إلى أن آل فتيل سيعود إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى المباريات الرسمية، بعد مواجهة الفيصلي القادمة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي يعود إلى تدريباته استعدادًا للفيصلي

عاد فريق النادي الأهلي إلى تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الفيصلي، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت التدريبات تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت الأولى الأساسيين، حيث اكتفت بالتمارين الاسترجاعية، والأخرى على باقي اللاعبين وخضعت لتدريبات اعتيادية.

يزيد البكر يطمئن جماهير الأهلي بعد إصابته

طمئن يزيد البكر، مدافع فريق النادي الأهلي، جماهير ناديه على تطورات إصابته الحالية، كاشفًا عن موعد عودته للتدريبات الجماعية.

البكر قال خلال فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سأعود قريبًا من الممكن بعد أسبوع"، وذلك بعد تعرضه للإصابة على مستوى اليد منذ أيام، أثناء المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائه، استعدادًا لمباراة الشباب الأخيرة.