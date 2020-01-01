أخبار الأهلي اليوم | فلادان سيختار بين أوسو أو ساريتش .. وأسلحة ضمك

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "

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فتوحي يجتاج الاختبار الفني ويعلن جاهزيته لمواجهة ضمك

اجتاز المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق النادي الأهلي، الاختبار الفني، ليعلن عن جاهزيته للمشاركة في مباراة فريقه أمام ضمك، والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان فتوحي غائب عن صفوف الأهلي الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

ساريتش قد يعطل استمرار أوسو مع الأهلي

يرتبط مصير اللاعب الغاني صامويل أوسو، لاعب فريق الأهلي السعودي، بالاختبار الطبي الذي سيخضع له البوسني إلفيس ساريتش، والذي سيحدد آخر تطورات إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة الاقتصادية، فإن أوسو سيخضع لقييم فني خلال الفترة الحالية، على أن يفاضل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني الأهلي، بينه وبين ساريتش، لاختيار أحدهما للاستمرار مع الراقي.

ضمك يستعد للأهلي باللمسة الواحدة والتمرير الطويل

يستعد فريق نادي ضمك، بقيادة مدربه الجزائري نور الدين ذكري، لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات ضمك تركيز زكري على تمارين تكتيكية، حيث وضح أنه سيعتمد على التمرير الطويل واللعب من لمسة واحدة.