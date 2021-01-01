أخبار الأهلي اليوم | لماذا رفض الربيعي مغادرة الملعب؟ وسبب غياب مارين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 16 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الربيعي: المسيليم والعويس سر تألقي

قال محمد الربيعي حارس مرمى الأهلي عقب المباراة أمام الهلال أن الفريقين استحقا الفوز عطفًا على الفرص الكثيرة التي سنحت لهما، مشيرًا إلى دور زميليه ياسر المسيليم ومحمد العويس الكبير في أدائه الممتاز خلال اللقاء، بقوله "العويس والمسيليم ساعداني كثيرًا خلال الأسبوع الماضي لأظهر بهذا المستوى الممتاز".

وعن سبب رفضه الخروج من الملعب بعد تعرضه للإصابة، قال الربيعي "شعرت بآلام عضلية لكني رفضت الخروج وأردت التحامل على نفسي ومواصلة اللعب لأن المسيليم لم يصل بعد للجاهزية الكاملة كونه عائد من الإصابة حديثًا، والحمد لله نجحت في إتمام اللقاء لنهايته".

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الكشف عن سبب غياب مارين عن مواجهة الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن غياب الألماني ماركو مارين لاعب وسط الأهلي عن مباراة الهلال كان بسبب الإصابة، إذ لم يستطع المشاركة في المران الجماعي الأخير قبل المباراة ليتخذ المدرب فلادان ميلويفيتش قرارًا بعدم الاستعانة به.

وأوضح الإعلامي حسن عبد القادر خلال تصريحاته في برنامج الديوانية أن غياب مارين كان لشعوره بآلام بسبب معاناته من وجود حصوات في الكلى، نافيًا تمامًا ما أشيع عن أن غيابه بسبب نية الإدارة التخلي عنه في يناير الجاري، ومؤكدًا استمراره حتى نهاية الموسم.

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