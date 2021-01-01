أخبار الأهلي اليوم | مناشدة لوزير الرياضة .. والشباب مهدد بفقدان لاعبه

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 19 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

مؤمنة يجري تغييرات إدارية بالنادي الأهلي

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، إجراء بعض التغييرات الإدارية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما وضعت أسماء عدد من المرشحين لشغل بعض المناصب الإدارية بالنادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي وضعت الثنائي نايف القاضي وكامل الموسى، لاعبا فريق كرة القدم السابقان، ضمن المرشحين لشغل مناصب إدارية. " اقرأ التفاصيل "

العميل المزدوج وتعثر القطبين .. استفاقة الشباب والأهلي ليست بالأمر الهين

في سيناريو غير متوقع، نجح فريقي الشباب والأهلي في المنافسة بقوة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، ولكن ما يحدث وراءه أسباب يجب علينا أن نتحدث عنها ونناقشها.

الشباب متصدر حاليًا ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي الهلال في المركز الثالث بـ33 نقطة "متبقي له مباراة أمام الاتفاق". " اقرأ التفاصيل "

الشباب مهدد بفقدان أهم لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

تعرض أحمد شراحيلي، مدافع نادي الشباب، للإصابة في مشط القدم، خلال مباراة فريقه أمام الفتح، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب مهدد بخسارة شراحيلي في مباراته المقبلة المهمة أمام الأهلي، بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري، بسبب الإصابة التي عانى منها، وجعلته يغادر المباراة ولم يستكملها.

مناشدة لوزارة الرياضة للتدخل لإنقاذ الأهلي

طالب عبد العزيز عبد العال، رئيس الأهلي السابق، من وزارة الرياضة، التدخل من أجل إنقاذ الأهلي الذي يعاني خلال الفترة الماضية.

وأشار عبد العال خلال تصريحات نقلتها صحيفة المدينة السعودية، إلى أن الأهلي يعاني إداريًا وفنيًا، مطالبًا وزارة الرياضة بالتدخل السريع.