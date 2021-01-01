أخبار الأهلي اليوم | ثورة غضب للاعبين .. وسخرية من اللاعب السابق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 18 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 18 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيديو | رد فعل غريب .. فلادان يثير الجدل حول علاقته بإدارة الأهلي

أثار الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي الجدل، بعدما أظهر رد فعل مفاجئ وغريب خلال تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام العين.

الأهلي تعادل إيجابيًا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

فيديو | صامويل أوسو يسخر من الأهلي بعد تعثره أمام العين

في رد فعل أثار غضب جماهير النادي الأهلي، سخر الغاني صامويل أوسو، لاعب الراقي السابق، من تعثر الفريق أمام العين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

الأهلي تعثر أمام العين، بعدما تعادل معه بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بالجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يفقد لاعبه 3 أسابيع بسبب جراحة عاجلة

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي سيفقد أحد أهم لاعبيه لمدة 3 أسابيع بحد أقصى، بسبب جراحة عاجلة بالأنف، ستجعله لن يستطيع المشاركة مع الفريق الفترة المقبلة.

الأهلي تعادل أمس الأربعاء مع نظيره العين بهدف لمثله، في مباراة الجولة 19 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

لاعبو الأهلي يعبرون عن غضبهم من إدارة مؤمنة

أكدت تقارير صحفية على أن هناك أزمة كبيرة قد تحدث داخل النادي الأهلي، بين لاعبي الفريق ورئيس النادي عبد الإله مؤمنة، بسبب وعود الأخير الذي لم يلتزم بها.

وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية، إلى أن لاعبي الأهلي أبلغوا محمد شلية إداري الفريق، بإيصال رسالة واضحة إلى عبد الإله مؤمنة، تتضمن عدم رغبتهم في تواجده في تدريبات الفريق، لزيادة تركيز اللاعبين في التدريبات، والابتعاد عن الوعود الإدارية التي لم يتم تحقيق منها أي شيء.