الأهلي: أحمد علاء وناصر ماهر جاهزان للمشاركة

الأهلي سيواجه سموحة بالدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة نظيره سموحة مساء غدٍ السبت على ملعب بتروسبورت، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي، جاهزية أحمد علاء مدافع الفريق، بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

أحمد علاء شارك في التدريبات الجماعية أمس الخميس، بعد تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال الفترة الماضية، ليكون تحت تصرف الجهاز الفني.

وعلى جانب آخر، بدأ الثنائي سعد سمير وكريم نيدفيد برنامجهما العلاجي في صالة الألعاب الرياضية، بعد العودة من ألمانيا لخوض فترة تأهيل.

اتحاد الكرة يقرر تعيين حكام مصريين لمباراة الزمالك والداخلية القادمة بناءً على طلب الزمالك ✔️ pic.twitter.com/2ivRp9RyN5 — جول مصر (@goaleg) May 10, 2019

سعد سمير خاض فترة تأهيل في ألمانيا، بعد الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة، وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، كما خضع نيدفيد لجراحة الغضروف.

وأكد الجهاز الفني على جاهزية ناصر ماهر، بعد تعرضه لكدمة خفيفة خلال الاستعداد لسموحة، ليدخل في الحسابات الفنية للمباراة.

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الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز، بصيد 67 نقطة، جمعهم من 29 مباراة، وبيراميدز صاحب الوصافة بـ65 نقطة من 61 مباراة.