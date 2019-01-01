كيال لمسؤولي الأهلي: صفوا نياتكم.. نحن لا نريد انتصارات شخصية

مجلس الراقي عقد جمعية عمومية غير عادية أمس الإثنين بعد خلافات الصائغ وابن مشعل

وجه طارق كيال؛ إداري الأهلي السعودي الأسبق، رسالة لمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة أحمد الصائغ، مطالبًا إياه بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

المجلس عقد أمس الإثنين، اجتماع جمعية عمومية غير عادية، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، بطلب من الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، بعد دخوله في عدة أزمات مع رئيس النادي في الأشهر الأخيرة.

وقال كيال، خلال تصريحاته برنامج "الدوري مع وليد": "الذبذبات الإدارية تؤثر على مسيرة الفريق، أتمنى أن يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مهما كانت التجاوزات، لا تعاندوا في اتخاذ القرارات، نحن لا نريد انتصار شخصي، نريد انتصار الأهلي، إذا كان الراقي جيد فالجميع يكون بخير".

وأضاف: "من يبحث عن انتصار شخصي، يُحدث المشكلات بالنادي، وعدم استقرار للمنظومة، أتمنى تجاوز هذه المرحلة على خير، وأن يعمل المعترضين على بعضهم أن تصفية نياتهم ويرجعوا إلى الأهلي، الذي هو طوال تاريخه على قلب رجل واحد".

يذكر أن بن مشعل هو من دعم الصائغ بقوة لتولي رئاسة النادي الجداوي في ظل عزوف عدد من رموز النادي عن الترشح للرئاسة.

لكن الأزمات بدأت بين الثنائي فور انطلاق الموسم، وتحديدًا مع وداع دوري أبطال آسيا ثم فقدان النقاط بالدوري المحلي، ليصدر قرار إقالة الكرواتي برانكو؛ المدير الفني، وهو ما أيده بن مشعل وعارضه الصائغ، لعدم وجود سيولة مالية في النادي آنذاك.

واتهم وقتها المشرف على الكرة، الصائغ بالتسبب في سهر اللاعبين، وعدم متابعة شؤون النادي، ليرد الأخير مكذبًا الأمير. (طالع التفاصيل)